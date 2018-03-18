В Киеве на Майдане Независимости проходит акция против проведения выборов президента России в оккупированном Крыму. Об этом сообщила "Украинская правда". В митинге участвуют около 50 человек. Они держат плакаты "Путин = Гитлер", "Хутин пуй – в Бурятию дуй", "Выборам агрессора в Украине не быть", "Рашка, оставь выборы себе, верни Крым нам" и "Крым – это Украина". Активисты принесли чучело в костюме с фотографией лица президента РФ Владимира Путина и скандировали "Путин, вон из Крыма!". Позже это чучело митингующие сожгли. Видео "Украинская правда" опубликовала в Facebook. | На Майдане сожгли чучело Путина Фото: Евгений Руденко / pravda.com.ua видео Видео: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки видео чучело правда президента сожгли Теги: киев