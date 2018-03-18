Так его наказали за "передвижение без охраны именно по тем местам, где он и другие осужденные, как правило, ходят без охраны: в библиотеку, в столовую"

Об этом сообщает правозащитница Татьяна Щур.

О дополнительного наказания стало известно 16 марта, когда к Кольченко пришел адвокат.

"Сашу с 8 марта держат в ШИЗО. Его поместили туда на 13 суток за якобы передвижения без охраны именно по тем местам, где он и другие осужденные, как правило, ходят без охраны: в библиотеку, в столовую", - пишет Татьяна крыса.

По ее словам, этот формальный повод наказать осужденного применяется только тогда, когда это выгодно начальству колонии.

"Напомню, что Кольченко недавно отсидел в ШИЗО 10 суток на Новый год за" нарушение формы одежды », не пришил бирку с фамилией на одежду, временно заменял выстиранная к празднику бушлат. (Поместили его туда как раз после новогодней поздравительной телеграммы с МИД Украины. ) Это называется "усиление", - говорит правозащитница.

По словам Крыса, дополнительное наказание политзаключенные получают к праздникам, важным событиям и датам, вроде выборов, визитов, фестивалей.

Накануне отправки Кольченко в ШИЗО, ему отдали долгожданную передачу. Получить ее он сможет только после выхода из изолятора.

Татьяна Щур опасается, что к политзаключенного может дойти не все ее содержимое.

Она отмечает также, что в Кольченко врачи диагностировали проблемы с сердечным ритмом.

Напомним, Александра Кольченко осудили в России до десяти лет колонии, якобы за подготовку и совершение террористических актов в Симферополе. В начале марта 2016 его этапировали в исправительную колонию №6 Копейска Челябинской области.

Российские власти официально признала Кольченко гражданином Украины.

В октябре прошлого года РФ отказалась выдать Украине заключенного крымчанина.