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|Удерживаемого Россией Кольчена на 13 суток отправили в штрафизолятор
|18.03.2018 12:57
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Так его наказали за "передвижение без охраны именно по тем местам, где он и другие осужденные, как правило, ходят без охраны: в библиотеку, в столовую"Удерживаемого в России украинского политзаключенного Александра Кольченко отправили на 13 суток в ШИЗО (штрафной изолятор).
Александр Кольченко. Фото: svoboda.org
Об этом сообщает правозащитница Татьяна Щур.
О дополнительного наказания стало известно 16 марта, когда к Кольченко пришел адвокат.
"Сашу с 8 марта держат в ШИЗО. Его поместили туда на 13 суток за якобы передвижения без охраны именно по тем местам, где он и другие осужденные, как правило, ходят без охраны: в библиотеку, в столовую", - пишет Татьяна крыса.
По ее словам, этот формальный повод наказать осужденного применяется только тогда, когда это выгодно начальству колонии.
"Напомню, что Кольченко недавно отсидел в ШИЗО 10 суток на Новый год за" нарушение формы одежды », не пришил бирку с фамилией на одежду, временно заменял выстиранная к празднику бушлат. (Поместили его туда как раз после новогодней поздравительной телеграммы с МИД Украины. ) Это называется "усиление", - говорит правозащитница.
По словам Крыса, дополнительное наказание политзаключенные получают к праздникам, важным событиям и датам, вроде выборов, визитов, фестивалей.
Накануне отправки Кольченко в ШИЗО, ему отдали долгожданную передачу. Получить ее он сможет только после выхода из изолятора.
Татьяна Щур опасается, что к политзаключенного может дойти не все ее содержимое.
Она отмечает также, что в Кольченко врачи диагностировали проблемы с сердечным ритмом.
Напомним, Александра Кольченко осудили в России до десяти лет колонии, якобы за подготовку и совершение террористических актов в Симферополе. В начале марта 2016 его этапировали в исправительную колонию №6 Копейска Челябинской области.
Российские власти официально признала Кольченко гражданином Украины.
В октябре прошлого года РФ отказалась выдать Украине заключенного крымчанина.