Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные занимаются планомерным уничтожением инфраструктуры террористических туннелей в секторе Газа. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Нетаньяху: Наша политика – планомерно разрушать инфраструктуру террористических туннелей Фото: ЕРА "Наша политика – решительно действовать против любых попыток нанести нам вред и планомерно разрушать инфраструктуру террористических туннелей. Так мы и будем продолжать. Пришло время, чтобы международное общество признало, что деньги на помощь Газе похоронены под землей", – заявил он. https://www.facebook.com/PMORUS/posts/1455815754528562 30 октября 2017 года израильские военные взорвали туннельв южной части сектора Газа, ведущий вглубь Израиля. В результате инцидента погибло семь членов военного подразделения исламистской организации ХАМАС и "Палестинского исламского джихада" – Кассам и Аль-Кудс.Представитель армии Израиля заявил, что военные уничтожили туннель, применив новую технологию.В секторе Газа сообщили, что уничтоженный туннель принадлежал военизированной организации "Исламский джихад". Руководство группировки заявило, что такие действия со стороны израильских властей положили конец перемирию, которое длилось с 2014 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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