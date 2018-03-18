Участники акции протеста против президента Украины Петра Порошенко демонтировали на Майдане в Киеве металлические конструкции, установленные 3 февраля для мероприятий к 100-летию Украинской революции. Один из активистов, на вопрос зачем они разбирают металлические опоры ответил, что их установили, чтобы мешать протестующим. "Уже нет сил ждать. Сами сделаем. На баррикады самое оно... Просто чтобы было удобно тут собираться и себя обозначать для мирового сообщества. Тут все было сделано, чтобы людям не хватало места. Мы это исправляем", – подчеркнул он. Видео с площади опубликовало "Радіо свобода" на YouTube. | Участники протестов складывают металлические конструкции в одну кучу Скриншот: Радіо Свобода онлайн / YouTube Ранее "Рух нових сил" объявил, что 18 марта пройдет акция протеста против президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко.Правоохранители не позволили активистам установить на Майдане в Киеве сцену для запланированного на 18 марта марша.видео Видео: Радіо Свобода онлайн / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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