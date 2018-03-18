Сторонники Саакашвили устроили марш за импичмент Порошенко Около десяти участников начали пытаться разбирать металлические конструкции, установленные на Майдане Участники марша "Движения новых сил" требуют "импичмента Порошенко", держат баннеры с перечеркнутыми лицами Порошенко и Путина и различными лозунгами, вроде "Порошенко - враг украинской нации". Фото: Дмитрий Реплянчук/Громадське Около десяти участников начали пытаться разбирать металлические конструкции, установленные на Майдане. Позже к ним присоединились другие, информирует "Общественное". Конструкции ломают и сбрасывают в кучу. Сообщается также о нескольких задержанных. Напомним, вчера полиция задержала активистов "Движения новых сил", которые хотели установить сцену на Майдане независимости для марша, запланированного на воскресенье, 18 марта. 11 февраля около полусотни активистов собралось возле дома президента Украины Петра Порошенко в Козине (Киевская область), чтобы выразить ему недоверие. Последний раз марш за импичмент провели 18 февраля. Тогда в Киеве колонна марша "За будущее" сторонников Саакашвили с Михайловской площади на призывы лидеров со сцены отправилась в палаточный городок под Верховной Радой. Сторонники Саакашвили строят баррикады и разбирают мостовую, - ФОТО

В Киеве сторонники Саакашвили прорвались к памятнику Шевченко через кордон полиции

В Киеве сторонники Саакашвили устроили акцию за импичмент президенту, - МВД (ФОТО) Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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