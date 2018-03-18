На Майдане Независимости в Киеве собрались участники акции "Руху нових сил", через некоторое время после начала митинга они начали разбирать металлические конструкции. Об этом сообщает "Громадське".

Сначала разбирать конструкции начали около десяти участников митинга, после чего к ним присоединились и другие участники акции.

Металлические конструкции были установлены к годовщине аннексии Крыма.

Недалеко от центральной площади дежурят несколько карет скорой, пожарная машина, несколько полицейских машин и несколько автобусов Нацгвардии. Возле Октябрьского дворца также дежурят автобусы с полицией и нацгвардейцы.

Проезды на ул. Прорезной и Городецкого перекрыты правоохранителями, возле выхода из метро "Крещатик" на Городецкого силовики проверяют людей на наличие опасных вещей.

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