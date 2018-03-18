Удерживаемого в российской тюрьме украинца Александра Кольченко поместили в штрафной изолятор на 13 суток за, якобы, передвижение без охраны, отметила правозащитница Татьяна Щур. Кольченко поместили в ШИЗО Фото: Tatiana Shchur / Facebook "Сашу с 8 марта держат в ШИЗО. Его поместили туда на 13 суток за, якобы, передвижение без охраны именно по тем местам, где он и остальные осужденные, как правило, ходят без охраны: в библиотеку, в столовую... Да, это формальный повод наказать осуждённого, но он применяется лишь тогда, когда это выгодно начальству", – написала она.Щур напомнила, что Кольченко помещали в штрафной изолятор на 10 суток во время новогодних праздников.Она отметила, что перед этим Кольченко передали передачу."Особая подлость нынешнего водворения состоит в том, что накануне мы передали ему долгожданную передачу так необходимую парню, у которого врачи констатировали проблемы с сердечным ритмом. Теперь эту передачу Саша получит только после ШИЗО, и что до него дойдет – большой вопрос!... А так – все у Саши нормально, ни на что не жалуется, передает всем привет и благодарит за поддержку", – заявила Щур. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2051652918442360&id=100007930145803 В мае 2014 года в Симферополе были арестованы четверо местных проукраинских активистов: Геннадий Афанасьев, Алексей Чирний, Александр Кольченко и Сенцов. В августе 2015 года российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе.Афанасьев и Чирний согласились сотрудничать со следствием и получили по семь лет тюрьмы. Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы, Кольченко – к 10 годам.14 июня 2016 года Афанасьева и еще одного украинца, Юрия Солошенко, обменяли на двух граждан Украины, подозреваемых в сепаратизме и государственной измене.В феврале 2016 года Сенцова этапировали из СИЗО Ростова-на-Дону. В марте он прибыл в исправительную колонию строгого режима в Якутске. В сентябре 2017-го его перевели в Иркутск, затем – в Челябинск и Лабытнанги.В феврале 2018 года правозащитница Зоя Светова, которая состоит в переписке с украинцем, сообщила, что он читает в тюрьме по две книги в неделю и выучил английский язык. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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