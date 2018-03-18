Сводка Новостей
- Незаконное голосование в Крыму ставит под сомнение легитимность выборов президента России в целом – МИД Украины
- Ирина Геращенко обвинила Путина, что он не дал провести выборы Порошенко в Крыму и на Донбассе в 2014 году - сегодня ответка
- 19 марта в Украине ожидаются метели, мокрый снег и сильный ветер – ГСЧС
- В Германии тысячи курдов вышли на митинг против деятельности Турции в Сирии
- Портников посоветовал московским СМИ искать в ФСБ контакты пытавшихся голосовать в посольстве РФ в Украине россиян
|Кольченко 8 марта на 13 суток поместили в штрафной изолятор – правозащитница
|18.03.2018 13:59
|
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2051652918442360&id=100007930145803
В мае 2014 года в Симферополе были арестованы четверо местных проукраинских активистов: Геннадий Афанасьев, Алексей Чирний, Александр Кольченко и Сенцов. В августе 2015 года российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе.Афанасьев и Чирний согласились сотрудничать со следствием и получили по семь лет тюрьмы. Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы, Кольченко – к 10 годам.14 июня 2016 года Афанасьева и еще одного украинца, Юрия Солошенко, обменяли на двух граждан Украины, подозреваемых в сепаратизме и государственной измене.В феврале 2016 года Сенцова этапировали из СИЗО Ростова-на-Дону. В марте он прибыл в исправительную колонию строгого режима в Якутске. В сентябре 2017-го его перевели в Иркутск, затем – в Челябинск и Лабытнанги.В феврале 2018 года правозащитница Зоя Светова, которая состоит в переписке с украинцем, сообщила, что он читает в тюрьме по две книги в неделю и выучил английский язык.
Поделитесь статьей с друзьями