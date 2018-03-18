Также россиянам не дают доступа к дочери экс-шпиона

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на посольство РФ в Лондоне.

"Мы сделали требование консульского доступа к Скрипача той же нотой, что и к его дочери. Мы получили отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина", - заявили в российской дипмиссии.

Сообщается, что накануне посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Лондон не предоставляет доступа к русским Сергея Скрипача и его дочери Юлии.

Напомним, что США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипача дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.

4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии.

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества.

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов. Такое решение поддержал Госдеп США.

В свою очередь, Россия пригрозила зеркальной ответом и готова выслать за пределы РФ британских дипломатов.