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|Российское посольство заявляет, что Британия отказала им в доступе к Скрипача
|18.03.2018 14:01
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Также россиянам не дают доступа к дочери экс-шпионаВеликобритания ответила отказом на требование России предоставить доступ к экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипача, потому рассматривает его как британского подданного.
Фото: tass.ru
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на посольство РФ в Лондоне.
"Мы сделали требование консульского доступа к Скрипача той же нотой, что и к его дочери. Мы получили отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина", - заявили в российской дипмиссии.
Сообщается, что накануне посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Лондон не предоставляет доступа к русским Сергея Скрипача и его дочери Юлии.
Напомним, что США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипача дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.
4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии.
Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества.
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов. Такое решение поддержал Госдеп США.
В свою очередь, Россия пригрозила зеркальной ответом и готова выслать за пределы РФ британских дипломатов.