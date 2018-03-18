Сводка Новостей
- Незаконное голосование в Крыму ставит под сомнение легитимность выборов президента России в целом – МИД Украины
- Ирина Геращенко обвинила Путина, что он не дал провести выборы Порошенко в Крыму и на Донбассе в 2014 году - сегодня ответка
- 19 марта в Украине ожидаются метели, мокрый снег и сильный ветер – ГСЧС
- В Германии тысячи курдов вышли на митинг против деятельности Турции в Сирии
- Портников посоветовал московским СМИ искать в ФСБ контакты пытавшихся голосовать в посольстве РФ в Украине россиян
|Наблюдатели на выборах президента РФ: Из-за забастовки избирателей заметно повысился средний возраст голосующих
|18.03.2018 14:07
|
https://www.facebook.com/mbk313373/posts/2002057073393937
Президентские выборы в РФ проходят сегодня, 18 марта, – в день годовщины аннексии Крыма. Кандидатами в президенты РФ являются Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"), а также действующий президент Владимир Путин.25 декабря 2017 года ЦИК РФ принял решение об отказе в регистрации оппозиционного политика Алексея Навального из-за его судимости. Навальный в ответ разместил в интернете видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей".
Поделитесь статьей с друзьями