Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем и глава МИД Северной Корем Ри Ен Хо во время переговоров 15-17 марта уделили особое внимание ситуации в области безопасности на Корейском полуострове, сообщил шведский МИД. Вальстрем встретилась с Ри Ен Хо Фото: government.se "В ходе переговоров основное внимание было уделено ситуации в области безопасности на Корейском полуострове, которая стоит на повестке дня Совета Безопасности ООН. Швеция подчеркнула необходимость, чтобы Северная Корея отказалась от своих программ ядерного оружия и ракет в соответствии с резолюциями Совета Безопасности", – сообщили в министерстве.Отмечается, что дискуссии касались гуманитарной ситуации в КНДР, санкций и регионального сотрудничества, а также вопросов безопасности стран.С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. США неоднократно расширяли санкции против КНДР. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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