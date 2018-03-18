Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем и глава МИД
Северной Корем Ри Ен Хо во время переговоров 15-17 марта уделили
особое внимание ситуации в области безопасности на Корейском
полуострове, сообщил шведский МИД. Вальстрем встретилась с Ри Ен Хо
Фото: government.se "В ходе переговоров основное внимание было
уделено ситуации в области безопасности на Корейском полуострове,
которая стоит на повестке дня Совета Безопасности ООН. Швеция
подчеркнула необходимость, чтобы Северная Корея отказалась от своих
программ ядерного оружия и ракет в соответствии с резолюциями
Совета Безопасности", – сообщили в министерстве.Отмечается,
что дискуссии касались гуманитарной ситуации в КНДР, санкций и
регионального сотрудничества, а также вопросов безопасности стран.С
2006 года Северная Корея произвела шесть
испытаний ядерного оружия и десятки запусков
баллистических ракет. США неоднократно расширяли санкции
против КНДР.
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