Виталий Портников считает, что прорываться в посольство РФ в Украине, чтобы проголосовать на выборах президента России, могут только агенты и провокаторы ФСБ. Виталий Портников дал российским журналистам телефон приемной ФСБ Фото: Виталий Портников / Facebook "Советую вам позвонить по телефону 495 224 22 22. Это приемная ФСБ. Попросите соединить с Александром Васильевичем Бортниковым и скажите ему, что Виталий Эдуардович Портников просит его передать вашему радио полный список агентов и провокаторов ФСБ в Украине. И тех, кто будет сегодня прорываться в посольство, и тех, кому поручены провокации на Майдане, и тех, кто бегает с гранатами. Желательно – всех. А я с интересом послушаю в эфире", – передал украинский политический обозреватель свой ответ российским журналистам. https://www.facebook.com/portnikov/posts/2102337599792629 Президентские выборы в РФ проходят сегодня, 18 марта, – в день годовщины аннексии Крыма. 23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению. Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждане России не смогут проголосовать за своего президента в дипломатических миссиях РФ на территории Киева, Харькова, Одессы и Львова.Министерство иностранных дел РФ назвало запрет гражданам России избирать своего президента на территории дипломатических представительств РФ в Украине "открытым вмешательством в сугубо внутренние дела России".Сегодня к Генеральному консульству РФ в Харькове активисты принесли гроб с чучелом в маске президента России Владимира Путина. Неизвестные разрисовали надписями "Крым наш" припаркованный близко от здания Генерального консульства РФ автомобиль с дипломатическими номерами.В Киеве полиция и националисты не пустили в здание посольства России двух мужчин и женщину, которые хотели проголосовать на выборах президента России. Под российское посольство в Киеве активисты принесли "золотую" статую президента России Владимира Путина с надписью "х...йло". Под зданием дипведомства установили биотуалет с надписью "Избирательная кабинка". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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