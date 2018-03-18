Сводка Новостей
- Незаконное голосование в Крыму ставит под сомнение легитимность выборов президента России в целом – МИД Украины
- Ирина Геращенко обвинила Путина, что он не дал провести выборы Порошенко в Крыму и на Донбассе в 2014 году - сегодня ответка
- 19 марта в Украине ожидаются метели, мокрый снег и сильный ветер – ГСЧС
- В Германии тысячи курдов вышли на митинг против деятельности Турции в Сирии
- Портников посоветовал московским СМИ искать в ФСБ контакты пытавшихся голосовать в посольстве РФ в Украине россиян
|Портников посоветовал московским СМИ искать в ФСБ контакты пытавшихся голосовать в посольстве РФ в Украине россиян
|18.03.2018 14:31
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https://www.facebook.com/portnikov/posts/2102337599792629
Президентские выборы в РФ проходят сегодня, 18 марта, – в день годовщины аннексии Крыма. 23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению. Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждане России не смогут проголосовать за своего президента в дипломатических миссиях РФ на территории Киева, Харькова, Одессы и Львова.Министерство иностранных дел РФ назвало запрет гражданам России избирать своего президента на территории дипломатических представительств РФ в Украине "открытым вмешательством в сугубо внутренние дела России".Сегодня к Генеральному консульству РФ в Харькове активисты принесли гроб с чучелом в маске президента России Владимира Путина. Неизвестные разрисовали надписями "Крым наш" припаркованный близко от здания Генерального консульства РФ автомобиль с дипломатическими номерами.В Киеве полиция и националисты не пустили в здание посольства России двух мужчин и женщину, которые хотели проголосовать на выборах президента России. Под российское посольство в Киеве активисты принесли "золотую" статую президента России Владимира Путина с надписью "х...йло". Под зданием дипведомства установили биотуалет с надписью "Избирательная кабинка".
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