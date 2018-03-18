В заключительной демонстрации приняли участие около девяти тысяч демонстрантов

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В городской администрации поступили заявки на проведение двух мероприятий, в которых, по данным полиции, приняли участие до 11 000 человек.

Обе акции протеста объединились, после чего состоялся последний митинг. В нем приняли участие около девяти тысяч демонстрантов.

Одну ходу несколько раз останавливали правоохранители, поскольку ее участники демонстрировали запрещенные символы и скандировали запрещены лозунги, которые имеют отношение к запрещенной не только в Турции, но и в Германии Рабочей партии Курдистана (РПК).

Участники акции забросали полицейских пластиковыми бутылками и флагштоками. Во время протестов никто не пострадал. Правоохранители задержали по меньшей мере трех человек. В других крупных немецких городах также были запланированы демонстрации курдов.

Демонстрации с критикой политики президента Турции Эрдогана и против турецкого наступления на Африн происходят в Германии довольно часто в течение последних двух месяцев.

Напомним, сегодня турецкий руководитель заявил, что свободная сирийская армия под прикрытием турецких вооруженных сил взяли под контроль центр сирийского города Африн.

Как известно, 20 января Турция начала военную операцию "Оливковая ветвь" в районе города Африн на севере Сирии. Генштаб Турции в четверг, 1 февраля, заявил об уничтожении 19 объектов запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Ирака. В ходе авиаудара погибли 49 курдских бойцов.

Турецкие власти называет представителей курдской самообороны YPG ответвлением Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара и многие западные страны признают террористической организацией. YPG отрицает любые связи с РПК.

За время военной операции тысячи жителей АФРИН вынуждены были покинуть свои дома. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил о гибели 141 гражданского вследствие турецкой операции "Оливковая ветвь".

Отметим, в прошлом месяце сирийские курды и правительство Дамаска достигли соглашения о том, что сирийская армия войдет в регион Африн, чтобы помочь отразить турецкий наступление.