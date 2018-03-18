На юге и востоке Украины 19 марта ожидаются порывы ветра 15–20 м/с. В Украине ожидаются метели Фото: EPA "В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях сильный снег, снежные заносы; в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях мокрый снег с дождем, кое-где гололед", – говорится в сообщении.В ГСЧС добавили, что на юге и востоке страны в понедельник ожидаются порывы ветра 15–20 м/с."Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта (второй уровень угрозы для автотранспорта – желтый), кое-где в центральных областях и Прикарпатье третий (красный), также может усложниться работа энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства", – объяснили в службе.17 марта ГСЧС предупреждала, что погода в Украине ухудшится в результате двух активных циклоновУкргидрометцентр предупреждал, что 17–19 марта в Украине ожидаются метели и понижение температуры до -16°.Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что в случае значительного ухудшения погодных условий городские власти могут рекомендовать объявить 19 марта выходным днем. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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