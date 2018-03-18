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19 марта в Украине ожидаются метели, мокрый снег и сильный ветер – ГСЧС
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18.03.2018 14:47
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На юге и востоке Украины 19 марта ожидаются порывы ветра 15–20 м/с.
В Украине ожидаются метели Фото: EPA "В Винницкой, Черкасской,
Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской,
Одесской, Николаевской областях сильный снег, снежные заносы; в
Херсонской, Запорожской, Донецкой областях мокрый снег с дождем,
кое-где гололед", – говорится в сообщении.В ГСЧС
добавили, что на юге и востоке страны в понедельник ожидаются
порывы ветра 15–20 м/с."Такие погодные условия могут привести к
нарушению движения транспорта (второй уровень угрозы для
автотранспорта – желтый), кое-где в центральных областях и
Прикарпатье третий (красный), также может усложниться работа
энергетической, строительной отраслей и коммунального
хозяйства", – объяснили в службе.17 марта ГСЧС предупреждала,
что погода в Украине ухудшится в результате двух активных
циклоновУкргидрометцентр предупреждал, что 17–19 марта в
Украине ожидаются метели и понижение температуры до
-16°.Заместитель председателя
Киевской городской государственной администрации Николай
Поворозник заявил, что в случае значительного ухудшения погодных
условий городские власти могут рекомендовать объявить 19 марта
выходным днем.
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