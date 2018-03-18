Сводка Новостей
- Незаконное голосование в Крыму ставит под сомнение легитимность выборов президента России в целом – МИД Украины
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|Незаконное голосование в Крыму ставит под сомнение легитимность выборов президента России в целом – МИД Украины
|18.03.2018 15:19
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Незаконне голосування в окупованому Криму спотворить результати виборів в РФ в цілому і ставить під серйозний сумнів їхню легітимність.— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 18 марта 2018 г.
Она также сообщила, что результаты голосования в оккупированном Крыму являются юридически ничтожными, и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.
18.03-вибори без вибору. Результати незаконного голосування в окуп Криму є нікчемними, не будуть визнані ані Україною, ані міжн спільнотою— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 18 марта 2018 г.
Президентские выборы в РФ проходят 18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма. 23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждане России не смогут проголосовать за своего президента в дипломатических миссиях РФ на территории Киева, Харькова, Одессы и Львова.В российском ЦИК заявили, что украинские власти "не знают норм международного права".Министерство иностранных дел РФ назвало запрет гражданам России избирать своего президента на территории дипломатических представительств РФ в Украине "открытым вмешательством в сугубо внутренние дела России".
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