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Столтенберг заявил, что Россия становится все более непредсказуемой и агрессивной
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18.03.2018 15:27
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НАТО готов к ответу в случае нападения на любого члена Альянса, но
в то же время не стремится к войне, отметил генсекретарь НАТО Йенс
Столтенберг. Столтенберг заявил, что РФ становится более
агрессивной Фото: EPA Он отметил, что НАТО готов к ответу в случае
нападения на любого члена Альянса, но в то же время не стремится к
войне, а выступает за политику сдерживания и деэскалации.По словам
Столтенберга, РФ становится "все более непредсказуемой и
агрессивной". Он добавил, что НАТО готовится ко встрече в
формате Совет НАТО – Россия, в повестку которой может
войти тема гибридной войны.1 марта 2018 года во время обращения к
Федеральному собранию Путин заявил, что Россия разработала
новое гиперзвуковое оружие. По его словам, авиационно-ракетный
комплекс, "не имеющий мировых аналогов", получил название "Кинжал"
и с 1 декабря 2017 года приступил "к несению опытно-боевого
дежурства на аэродромах Южного военного округа (в него, в
частности, входит оккупированный Крым. – )".Также,
по словам главы Кремля, уже началось серийное производство
нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания
тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат", которую оснастят
"широким спектром ядерных боеприпасов".Президент РФ рассказал
о разработке крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и
"практически неограниченной дальностью полета", которая пока не
имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.Во
время выступления Путина показали видео с пробными запусками
ракет и анимационные ролики с моделированием поражения
условных целей.В Белом
доме и Пентагоне заверили, что заранее знали об
указанных разработках и полностью подготовлены для защиты от любых
угроз. Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер
Нойерт отметила, что РФ нарушает Договор о
ликвидации ракет средней и малой дальности с 2014 года.2 марта
президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и
президент Франции Эммануэль Макрон выразили обеспокоенность
заявлениями Путина и подчеркнули, что такие действия мешают
"обсуждению целого ряда вопросов между РФ и Западом".
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