Грицак говорит, что пришел "просто наблюдать"

Об этом сообщает "Укринформ".

Во время акции протестующим раздавали молотки, с помощью которых они сейчас демонтируют металлические конструкции высотой несколько метров.

Демонтированы части митингующие составляют неподалеку стелы Независимости.

Никакого противодействия им не оказывается.

Председатель Службы безопасности Василий Грицак, который находится на Майдане Независимости, наблюдал за действиями РНС, сообщает Общественное.

"Я здесь просто наблюдаю. Не нужно разбирать то, что принадлежит коммунальной собственности, но люди имеют право говорить то, что они хотят", - сказал Грицак.

Ранее организаторы акции протеста РНС заявляли, что строительство этих конструкций на площади Независимости имеет целью помешать проведению акции протеста.

Напомним, сегодня в Киеве участники марша "Движения новых сил" требуют "импичмента Порошенко", держат баннеры с перечеркнутыми лицами Порошенко и Путина и различными лозунгами, вроде "Порошенко - враг украинской нации".

Вчера полиция задержала активистов "Движения новых сил", которые хотели установить сцену на Майдане независимости для марша, запланированного на воскресенье, 18 марта.