Собеседник издания рассказал, что Улюкаев голосовал в СИЗО "Матросская Тишина", а Белых – в СИЗО "Лефортово", куда его доставили для участия в выборах из больницы.

Супруга Белых Екатерина сообщила, что его доставили из больницы "Матросской Тишины" в СИЗО "Лефортово" для голосования, после чего опять вернут в больницу.

Президентские выборы в РФ проходят 18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма.

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