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Саакашвили: Я приеду в Украину в любой момент
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18.03.2018 15:41
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Экс-президент Грузии, руководитель партии "Рух нових сил" Михаил
Саакашвили заявил, что хочет быть судимым по украинскому
законодательству, так как "абсолютно уверен в своей правоте".
Саакашвили: Я требую, чтобы дело возобновили Фото: ЕРА "Я
подчиняюсь украинским законам, даже если исполнители этих
законов – полные шарлатаны... Я приеду в Украину в любой
момент. Я требую, чтобы дело возобновили... Я требую быть судимым в
украинском суде", – заявил Саакашвили.Он также добавил, что
"абсолютно уверен в своей правоте".12
февраля Саакашвили выдворили в Польшу как лицо,
незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017
года. В Варшаве руководитель "Руху нових сил" заявил, что за
высылкой стоит президент Петр Порошенко, который в июле
2017-го лишил его украинского гражданства. По словам политика,
в Европе он сделает так, что главе государства "мало не
покажется".Саакашвили подал иск в Окружной административный
суд Киева с требованием признать незаконными его задержание и
высылку из Украины.14 февраля экс-президент Грузии прибыл в
Нидерланды. Власти страны вручили ему удостоверение
личности.Политику запретили въезд в Украину до 2021 года. Адвокат
политика Руслан Чернолуцкий заявил 14 марта, что в ближайшее время
Саакашвили вернется в Украину.В декабре 2017 года прокуратура
заподозрила Саакашвили в получении из России около $500
тыс. на финансирование митингов для свержения украинской
власти.12 марта 2018 года в Генеральной прокуратуре Украины
сообщили, что уголовное производство в отношении Саакашвили
приостановлено.
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