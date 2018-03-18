Экс-президент Грузии, руководитель партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили заявил, что хочет быть судимым по украинскому законодательству, так как "абсолютно уверен в своей правоте". Саакашвили: Я требую, чтобы дело возобновили Фото: ЕРА "Я подчиняюсь украинским законам, даже если исполнители этих законов – полные шарлатаны... Я приеду в Украину в любой момент. Я требую, чтобы дело возобновили... Я требую быть судимым в украинском суде", – заявил Саакашвили.Он также добавил, что "абсолютно уверен в своей правоте".12 февраля Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017 года. В Варшаве руководитель "Руху нових сил" заявил, что за высылкой стоит президент Петр Порошенко, который в июле 2017-го лишил его украинского гражданства. По словам политика, в Европе он сделает так, что главе государства "мало не покажется".Саакашвили подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием признать незаконными его задержание и высылку из Украины.14 февраля экс-президент Грузии прибыл в Нидерланды. Власти страны вручили ему удостоверение личности.Политику запретили въезд в Украину до 2021 года. Адвокат политика Руслан Чернолуцкий заявил 14 марта, что в ближайшее время Саакашвили вернется в Украину.В декабре 2017 года прокуратура заподозрила Саакашвили в получении из России около $500 тыс. на финансирование митингов для свержения украинской власти.12 марта 2018 года в Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что уголовное производство в отношении Саакашвили приостановлено. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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