Сводка Новостей
- В ЦИК РФ заявили, что явка избирателей на выборах президента России превысила 50%
- Лондон падает под ношей Скрипаля
- Чубаров: Нас поразила небольшое количество людей, которые пошли и идут на выборы
- Родченков заявил, что на Олимпиаде-80 в СССР тоже была "допинг-программа"
- Штаб АТО: По меньшей мере пятеро боевиков российско-оккупационных войск пострадали от взрыва ручной гранаты
|Кувейт упростит процедуру выдачи виз гражданам Украины
|18.03.2018 15:44
|
Упрощение предусматривает оформление виз в электронном видеУкраина и Кувейт договорились упростить процедуру оформления виз для граждан Украины.
Фото: twitter.com/STsegolko
Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Украины во время государственного визита Петра Порошенко в Государство Кувейт.
"Кувейт включить Украину в перечень государств, гражданам которых визы оформляются в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде", - говорится в сообщении.
Кроме того, по результатам переговоров президента Украины и Эмира Государства Кувейт Сабаха аль-Ахмада Аль-Джабера Ас-Сабаха был подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве в военной, научной, молодежной сферах и сфере физической культуры и спорта.
Напомним, 15 марта Петр Порошенко подписал приказ о введении на один год безвизового режима въезда в Украину и транзита для граждан Республики Македония.