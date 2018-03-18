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Кувейт упростит визовый режим для граждан Украины
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18.03.2018 15:57
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Кувейтские визы для граждан Украины будут оформляться либо в
международном аэропорту Кувейта либо в электронном виде.
Соответствующие договоренности были достигнуты на переговорах
президента Украины Петра Порошенко и эмира Кувейта шейха Сабаха
Аль-Ахмада Аль-Джабера Ас-Сабаха. Порошенко провел переговоры с
эмиром Кувейта шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом
Фото: president.gov.ua 18 марта Порошенко находится с визитом в
Кувейте."Была достигнута договоренность об упрощении визового
режима на основе взаимности и включения Украины в перечень
государств, гражданам которых визы оформляются в международном
аэропорту Кувейта или в электронном виде. Такой шаг должен помогать
активизации контактов деловых кругов и открыть дополнительные
возможности для национальных туристических отраслей", –
сказано в сообщении.Кроме того, был подписан ряд двусторонних
документов: Соглашение о сотрудничестве в военной и других сферах;
Меморандум о взаимопонимании между правительством Украины и
правительством государства Кувейт о сотрудничестве в молодежной
сфере, сфере физической культуры и спорта; Меморандум о
взаимопонимании и научном сотрудничестве."Обсуждены возможности
более тесного сотрудничества двух стран в рамках международных
организаций и поддержки Кувейтом внешнеполитических инициатив
Украины. Речь шла также о перспективах взаимодействия в рамках
непостоянного членства Кувейта в Совете безопасности ООН в
2018-2019 годах, в частности по вопросу миротворческой миссии ООН
на оккупированной части Донбасса, и членства Украины в Совете по
правам человека ООН в 2018-2020 годах", – также сказано в
сообщении. В ноябре 2017 года глава Министерства иностранных
дел Украины Павел Климкин заявил, что работает над введением
безвизового режима с Кувейтом и Катаром, а также над упрощением
визового режима с Саудовской Аравией. По его словам, украинцы
смогут совершать безвизовые поездки почти во все страны Персидского
залива.1 ноября Порошенко сообщил о договоренности об отмене
визового режима с Саудовской Аравией.2 ноября президент
Украины заявил, что безвиз с ОАЭ заработает в
декабре.Прибрежными странами Персидского залива являются Оман,
Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн,
Кувейт, Ирак и Иран.
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