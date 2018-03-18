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|Все кандидаты на пост главы РФ проголосовали на выборах
|18.03.2018 16:00
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Первым проголосовал Путин, последней - СобчакВсе кандидаты в президенты России проголосовали на выборах.
Фото: РИА "Новости"
Об этом сообщает Радио Свобода.
Первым свой голос отдал действующий президент России Владимир Путин, последний - кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак. Собчак голосовала за открепительным талоном. По ее словам, она решила попробовать эту систему. Все кандидаты, кроме Бориса Титова, голосовали в Москве. Титов - в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
Напомним, что на пост президента России на выборах 2018 претендуют действующий глава государства Владимир Путин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, руководитель ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, руководитель Партии роста Борис Титов, руководитель коммунистов России Максим Сурайкин и кандидат от "Русского общенародного союза" Сергей Бабурин ".
Напомним, в Киеве утром 18 марта перекрыты подступы к посольству России в Украине.
В Одессе полиция проверяет информацию о заминировании улице Гагаринское плато, где находится консульство России.
Сегодня, 18 марта, в России проходят выборы президента страны.
В пятницу в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что 18 марта, в день проведения в России президентских выборов, на территорию российских дипломатических представительств граждане России допускаться не будут.
В свою очередь, Россия заявила, что рассчитывает на оценку ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по поводу запрета россиянам голосовать на выборах президента в Украине.