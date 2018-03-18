Наши радикалы за деньги не то что маму и родину продадут, но и самого Бандеру! Об этом заявил экс-директор Интерпола в Украине Кирилл Куликов.

"Люди, которые живут на Урицкого, улице, где находится посольство РФ в Киеве, жалуются, что их не пускают домой, проверяют все-паспорта, сумки, одежду!

Зато, без промедления едут автобусы с «хлопцями» дебильноватого вида, обвешенные флагами и лозунгами.

Полицаи расступаются, отодвигают заграждения и пропускают, сообщая в рации: - команда пропустить!

Этот паноптикум снимают мировые информационные Службы и выдают в эфир «Live».

Мои друзья из Москвы, кто раньше на выборы и не собирался, увидев это «славагероям» шоу, решили на выборы сходить!

Избранный президент России в первом своём обращении должен поблагодарить (но «соловья» баснями не кормят) и наградить украинских дегенеративных патриотов. Наши радикалы за деньги не то что маму и родину продадут, но и самого Бандеру!

Не важно кто платит, важно, сколько платит..." - Заявил Кирилл Куликов.

Сотрудники правоохранительных органов Украины продолжают блокировать вход на избирательные участки, организованные в посольстве России в Киеве, а также в генеральных консульствах РФ в Одессе, Харькове и Львове. Об этом сообщили в пресс-службе посольства.

"В регионах ситуация не изменилась: украинские силовики сохраняют оцепление зданий диппредставительств РФ и не пускают граждан России на участки для голосования", - проинформировали в пресс-службе, добавив, что "сотрудники консульств смогли проголосовать".

Непосредственно к зданиям диппредставительств силовики не пропускают и украинских националистов. "Представителей радикальных организаций полиция не подпускает к зданиям", - заверил сотрудник посольства. Он также подтвердил, что около генерального консульства России во Львове радикалы пытались жечь шины, "но попыток приблизиться к зданию не было".

"Провокаций и происшествий не зафиксировано", - подчеркнули в пресс-службе.

Глава МВД Украины Арсен Аваков 16 марта сообщил, что режим охраны российских дипломатических представительств на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах". В ночь с 17 на 18 марта здания посольства России в Киеве, а также генконсульств России в Одессе, Львове и Харькове были оцеплены украинскими силовиками.

Также к блокированию избирательных участков подключились украинские националисты. В итоге пока в голосовании смогли принять участие только дипломаты и работники диппредставительства.

Серьезных нарушений на выборах президента России в Республике Крым не произошло, сообщил журналистам председатель региональной избирательной комиссии Михаил Малышев.

"В избирательную комиссию республики никаких жалоб не поступало в данный момент.

В территориальных комиссиях есть несколько жалоб, они будут рассмотрены... Один избиратель [который обратился с жалобами] расстроился, что три обогревателя включено на этом участке (в Крыму в воскресенье термометра воздуха достигала +17-19 градусов - прим. ТАСС), а на другом участке было, наоборот, прохладно.

Вот такие две жалобы поступили", - рассказал Малышев.

Он добавил, что "каких-то жалоб, связанных с нарушением избирательного процесса, не поступало". Малышев отметил, что, по данным на 15:00 мск, в Крыму проголосовали более 803 тыс. избирателей или 53,48%.

Также сообщается, что более половины строителей нового терминала аэропорта в Симферополе - самого большого избирательного участка в стране - уже проголосовали на выборах президента РФ, сообщили в участковой избирательной комиссии. Также на выборах проголосовали более 70% военнослужащих Черноморского флота в Севастополе.

В Крыму международные наблюдатели из Испании и Швеции заявили, что в ходе посещения избирательных участков в Симферополе не обнаружили нарушений прав избирателей.

"Мы были в трех пунктах. Никаких нарушений не видели нигде, все делается профессионально и порядочно", - сказал журналистам международный зритель из Швеции Даниель Кристофер Валландер.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира