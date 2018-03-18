Сводка Новостей
- В ЦИК РФ заявили, что явка избирателей на выборах президента России превысила 50%
- Лондон падает под ношей Скрипаля
- Чубаров: Нас поразила небольшое количество людей, которые пошли и идут на выборы
- Родченков заявил, что на Олимпиаде-80 в СССР тоже была "допинг-программа"
- Штаб АТО: По меньшей мере пятеро боевиков российско-оккупационных войск пострадали от взрыва ручной гранаты
|Макаревич: С россиянами происходит что-то ужасное
|18.03.2018 16:13
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https://www.facebook.com/makarevichav/posts/2099549843395181
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