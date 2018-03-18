Спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Киев "беззастенчиво и беззаконно" препятствует волеизъявлению российских граждан, не пропуская их на избирательные участки в российские загранучреждения в Украине. Захарова: Киевский режим беззаконно воспрепятствовал участию российских граждан в голосовании Фото: EPA По словам Захаровой, "киевские власти задолго до 18 марта начали запугивать российских граждан, запуская информацию о погромах и провокациях на избирательных участках в российских загранучреждениях. Она добавила, что "когда стало конечно, что граждан России запугать не получается, и россияне, несмотря ни на что, все равно придут и проголосуют, киевский режим пошел на беспрецедентные меры – объявил о физическом недопуске граждан России в день голосования на избирательные участки".Захарова считает, что "граждане России, которые намеревались проголосовать в Украине, своими глазами видят, что там происходит", следовательно "такой результат волеизъявления киевскую власть устроить никак не мог". Спикер МИД РФ добавила, что "именно следовательно режим, совершенно беззастенчиво и беззаконно, воспрепятствовал участию российских граждан в голосовании".Президентские выборы в РФ проходят сегодня, 18 марта, – в день годовщины аннексии Крыма. Кандидатами в президенты РФ являются Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"), а также действующий президент Владимир Путин.23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждане России не смогут проголосовать за своего президента в дипломатических миссиях РФ на территории Киева, Харькова, Одессы и Львова.В российском ЦИК заявили, что украинские власти "не знают норм международного права".Министерство иностранных дел РФ назвало запрет гражданам России избирать своего президента на территории дипломатических представительств РФ в Украине "открытым вмешательством в сугубо внутренние дела России".18 марта полиция и националисты не пустили в здание посольства России двух мужчин и женщину, которые хотели проголосовать на выборах президента РФ в Киеве.Здание оцеплено сотрудниками полиции и Нацгвардии. Проезд к посольству на участке Воздухофлотского проспекта перекрыт металлическими решетками. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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