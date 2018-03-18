Сводка Новостей
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- Родченков заявил, что на Олимпиаде-80 в СССР тоже была "допинг-программа"
- Штаб АТО: По меньшей мере пятеро боевиков российско-оккупационных войск пострадали от взрыва ручной гранаты
|Штаб АТО: По меньшей мере пятеро боевиков российско-оккупационных войск пострадали от взрыва ручной гранаты
|18.03.2018 16:37
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https://www.facebook.com/ato.news/posts/1891515150859282
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.
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