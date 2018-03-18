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|Чубаров: Нас поразила небольшое количество людей, которые пошли и идут на выборы
|18.03.2018 16:48
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Низкую явку зафиксировано не только между крымских татар, но и между других жителей полуостроваНа выборах в Крыму наблюдается низкая явка и зафиксированы факты давления на крымских татар.
Рефат Чубаров. Фото: Андрей Поликовский / iPress.ua
Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире канала "112 Украина".
"Нас поразила небольшое количество людей, которые пошли и идут на выборы. Мы ожидали такого от крымскотатарского народа, от наших соотечественников, что они в основном не пойдут", - отметил он.
Кроме того, по данным Чубарова, низкую явку зафиксировано не только между крымских татар, но и между других жителей Крыма.
Также Чубаров рассказал и о фактах давления на крымских татар.
"Звонят всем руководителям бюджетных предприятий, учреждений, больниц, школ, потому руководителей обязали отвечать за своих работников, несмотря на то, где они проживают и на каких участках будут голосовать", - рассказал председатель Меджлиса.
Напомним, вчера Украина направила в Организации Объединенных Наций, и делегаций всех стран-членов официальные письма, в которых отмечают, что проведение Россией президентских выборов в аннексирована Крыму нарушает Устав ООН.
Ранее глава украинского МИД Павел Климкин призвал жителей оккупированного Крыма не участвовать и не помогать в организации выборов президента России.