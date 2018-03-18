Явка на выборах президента России по состоянию на 12.00 по Москве (11.00 по Киеву) составляла 34,72%, после 16.00 она увеличилась до 51,9%, заявили в российском Центризбиркоме. Этот материал можно прочитать и на украинском языке За пост президента России борются восемь кандидатов Фото: ЕРА На сайте ЦИК РФ отмечается, что явка по состоянию на 12.00 по Москве (11.00 по Киеву) составляла 34,72%.18 марта в Российской Федерации проходят выборы президента. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00 по местному времени. С учетом того, что в РФ 11 часовых зон, голосование растянуто почти на сутки – с 22.00 субботы (по Киеву) до 20.00 воскресенья. Издание "ГОРДОН" ведет онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня выборов.Кандидатами в президенты РФ являются Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"), а также действующий президент Владимир Путин.23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждане России не смогут проголосовать за своего президента в дипломатических миссиях РФ на территории Киева, Харькова, Одессы и Львова.В российском ЦИК заявили, что украинские власти "не знают норм международного права".Министерство иностранных дел РФ назвало запрет гражданам России избирать своего президента на территории дипломатических представительств РФ в Украине "открытым вмешательством в сугубо внутренние дела России".18 марта полиция и националисты не пустили в здание посольства России двух мужчин и женщину, которые хотели проголосовать на выборах президента РФ в Киеве.Здание оцеплено сотрудниками полиции и Нацгвардии. Проезд к посольству на участке Воздухофлотского проспекта перекрыт металлическими решетками. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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