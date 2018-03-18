По словам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Николаевской области.

"Семья находилась дома вместе с мужем, выстрел из комнаты услышала жена. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции. Пострадавший был безотлагательно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, выстрел был сделан из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

По словам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство). Ведется следствие.

Как уточняет издание «Преступности.НЕТ», речь идет о Владислава Волошина, и.о. директора КП "Николаевский международный аэропорт", героя войны в Донбассе, бывшего военного летчика.

Напомним, летчик Волошин - прежний пилот штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации, совершил 33 боевых вылета, пока применение авиации на Донбассе не было запрещено минского соглашениями.

В 2015 году российская пропаганда назвала Волошина виновником катастрофы малайзийского боинга. Он якобы выпустил по пассажирскому самолету ракету "воздух-воздух". Эта версия была опровергнута международным исходом. На самом деле самолет был сбит с ЗРК "Бук", который прибыл из России, с территории, контролировалась боевиками "ДНР".

В начале 2018 Волошин был назначен и.о. директора КП "Николаевский международный аэропорт". С июля 2017 он был заместителем директора аэропорта.