В оккупированном Крыму в местах компактного проживания крымских татар наблюдается низкая явка избирателей на выборах президента РФ, сообщил замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В местах проживания крымских татар в оккупированном Крыму на избирательных участках не видно посетителей Фото: Nariman Dzhelalov / Facebook По словам замглавы Меджлиса, крымские татары проигнорировали выборы президента России."Скучающие члены участковых избирательных комиссий. "Высокая явка" на всех "избирательных участках" Крыма. Эти скриншоты в основном с мест компактного проживания крымских татар", – написал он. https://www.facebook.com/nariman.dzhelalov/posts/1778767012187151 Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" в 2014 году. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.Президентские выборы в РФ проходят 18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма.23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки избирательных президента замглавы крыму оккупированном Теги: крымский конфликт