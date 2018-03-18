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|ООН, ОБСЕ и Совет Европы проигнорировали обращение России по недопуска россиян в диппредставительства в У
|18.03.2018 17:20
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В РФ планируют повторно обратиться в ведомстваООН, ОБСЕ и Совет Европы не отреагировали на обращение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в связи с решением властей Украины о недопуске граждан России, которые не являются дипломатами, голосовать в дипучреждениях РФ в стране.
Фото: itar-tass.com
Об этом Москалькова заявила журналистам в воскресенье, пишет ТАСС.
"Я не получила ответов пока ни от кого. Официальной реакции нигде не было", - сказала она.
Ранее в ОБСЕ отказались комментировать решение Украины от 18 марта блокировать россиянам, которые находятся в стране, доступ на участки для голосования на выборах президента России.
"По сути, голосование на выборах в другой стране регулируется двусторонними соглашениями между странами. Я не знаю каких-то международных стандартов в этой сфере. Существуют двусторонние договоренности об организации голосования между странами, следовательно мы не та организация, которая могла бы это [заявление властей Украины] прокомментировать ", - сказал пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер.
Москалькова тем временем пообещала повторно обратиться в ООН, ОБСЕ и Совет Европы, в очередной раз выразив возмущение тем, что российские дипломатические представительства в Украине блокированы полицией и граждане РФ не допускаются на голосование в выборах президента России.
Напомним, в Киеве утром 18 марта перекрыты подступы к посольству России в Украине.
В пятницу в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что 18 марта, в день проведения в России президентских выборов, на территорию российских дипломатических представительств граждане России допускаться не будут.
В свою очередь, Россия заявила, что рассчитывает на оценку ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по поводу запрета россиянам голосовать на выборах президента в Украине.