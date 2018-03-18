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|Джонсон заявил о наличии доказательств, что отравивший Скрипаля "Новичок" произведен в России
|18.03.2018 17:24
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UK Foreign Secretary Boris Johnson calls Russia's response to nerve agent attack a "mixture of smug sarcasm and denial" and says experts from Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons will test samples from Salisbury #Marr https://t.co/UjqlRZwAx6 pic.twitter.com/wEKgwPDaKi— BBC News (UK) (@BBCNews) 18 марта 2018 г.
4 марта в Великобритании с отравлением были госпитализированы 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия. В больницу также попал полицейский Ник Бейли, который первым посетил дом Скрипаля.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Она потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась объяснять случай и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей. На следующий день Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила двусторонние контакты с Россией.По словам Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении вещества в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета.
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