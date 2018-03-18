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В полиции Киева сообщили о задержании двух участников митинга на Майдане, во время которого разобрали металлические конструкции
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18.03.2018 17:32
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Полиция даст правовую оценку действиям активистов, которые
разобрали металлические конструкции во время акции на Майдане
Незалежности в Киеве, сказал начальник полиции Киева Андрей
Крищенко. | На Майдане в Киеве демонтировали металлические
конструкции, установленные 3 февраля для мероприятий к 100-летию
Украинской революции Фото: kyiv.npu.gov.ua Отмечается, что полиция
даст правовую оценку действиям активистов."Следуя призывам спикеров
и организаторов люди, которые пришли на акцию, решили разобрать
конструкции с государственной символикой. Конструкции, которые
символизировали единство Украины и Крыма. Чтобы не провоцировать
ситуацию, полицейские не вмешивались, но зафиксировали действия тех
лиц, которые это делали. Каждому из них будет дана правовая
оценка", – заявил начальник полиции Киева Андрей
Крищенко.Он подчеркнул, что акция в центре Киева прошла без грубых
нарушений правопорядка."Несмотря на поведение отдельных лиц,
правоохранители не допустили провокаций и столкновений", –
сказал Крищенко.Информацию о демонтаже конструкций зарегистрировали
в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского
управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного
производства по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса
Украины.фотогалерея (1 из 9)
Вид конструкций до демонтажа. Фото: Andrei Santarovich /
Facebook Вид конструкций до демонтажа. Фото: Vladislav
Olenchenko / Facebook Вид конструкций до демонтажа. Фото:
Матковський Олег / Twitter Фото: kyiv.npu.gov.ua Фото:
kyiv.npu.gov.ua Фото: kyiv.npu.gov.ua Фото: kyiv.npu.gov.ua Фото:
Віталій Гайдукевич / Facebook Фото: Євген Шевченко / Facebook
Сегодня участники акции протеста против президента Украины Петра
Порошенко демонтировали на Майдане в Киеве металлические
конструкции, установленные 3 февраля для мероприятий к 100-летию
Украинской революции.
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