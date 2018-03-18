Сводка Новостей
- "Грохот народного гнева". У дома Порошенко в Козине требовали его отставки
- В Пхенчхане завершилась зимняя Паралимпиада 2018. Фоторепортаж
- В Николаеве застрелился руководивший аэропортом военный летчик Волошин – СМИ
- Кувейт и Швеция поддерживают инициативу Украины о миротворцах ООН на Донбассе – Порошенко
- В полиции Киева сообщили о задержании двух участников митинга на Майдане, во время которого разобрали металлические конструкции
|В Николаеве застрелился руководивший аэропортом военный летчик Волошин – СМИ
|18.03.2018 17:48
|
https://www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/posts/2069294429970178
Волошин был летчиком-штурмовиком, участвовал в антитеррористической операции на Донбассе, был сбит над оккупированным районом и сумел вернуться на подконтрольную украинским войскам территорию.Российские СМИ обвиняли его в том, что он сбил авиалайнер "Малайзийских авиалиний" летом 2014 года."НикВести" пишут, что Волошин уволился с военной службы в связи с болезнью ребенка.Руководителем аэропорта был назначен в январе 2018 года.
Поделитесь статьей с друзьями