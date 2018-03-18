Издание "НикВести" сообщает, что и.о. директора Николаевского аэропорта Владислав Волошин застрелился в своей квартире, где в это время находилась его семья. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Волошин стал и.о. директора аэропорта в январе Фото: nikvesti.com Инцидент произошел в квартире 29-летнего мужчины, где в это время находилась его семья.После выстрела Волошин скончался не сразу, а по дороге в больницу.Полиция Николаевской области проинформировала в Facebook, что жертвой стал "и.о. директора коммунального предприятия", не называя его фамилии.Выстрел, по предварительным данным, был произведен из пистолета ПМ без номерных знаков. Оружие отправлено на экспертизу."По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения", – отметили правоохранители.Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины. https://www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/posts/2069294429970178 Волошин был летчиком-штурмовиком, участвовал в антитеррористической операции на Донбассе, был сбит над оккупированным районом и сумел вернуться на подконтрольную украинским войскам территорию.Российские СМИ обвиняли его в том, что он сбил авиалайнер "Малайзийских авиалиний" летом 2014 года."НикВести" пишут, что Волошин уволился с военной службы в связи с болезнью ребенка.Руководителем аэропорта был назначен в январе 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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