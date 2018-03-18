Сводка Новостей
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- В полиции Киева сообщили о задержании двух участников митинга на Майдане, во время которого разобрали металлические конструкции
|"Грохот народного гнева". У дома Порошенко в Козине требовали его отставки
|18.03.2018 18:20
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https://www.facebook.com/RadioSvoboda.Org/videos/10155705660236843/
Сегодня на Майдане Незалежности прошел митинг "Руху нових сил" с требованием отставки Порошенко. Участники акции демонтировали металлические конструкции, установленные 3 февраля для мероприятий к 100-летию Украинской революции.В полиции сообщили о задержании двух активных участников митинга.На сайте президента сообщается, что он сейчас находится с государственным визитом в Кувейте.
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