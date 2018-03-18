Бой в полутяжелом весе между украинцем Александром Гвоздиком и
французом Мехди Амаром продолжался 12 раундов, все судьи отдали
победу Гвоздику. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке | Гвоздик выиграл 15-й бой в профессиональной карьере
Скриншот: dailymotion.com Бой, который проходил на Madison
Square Garden в Нью-Йорке (США) в ночь на 18 марта (по Киеву),
длился все 12 раундов. Все судьи отдали предпочтение украинцу:
116:112, 117:111 и 118:110.Для Гвоздика это 15-я победа на
профессиональном ринге. Предыдущий победный бой он провел в августе
2017 года против американского спортсмена Крейга Бейкера.
Американец был отправлен в нокаут в шестом раунде из 10
возможных.Следующий поединок Гвоздик должен провести с победителем
боя 19 мая между действующим чемпионом WBC Адонисом Стивенсоном из
Канады и претендентом Баду Джеком из Швеции. В случае победы
Гвоздик станет полноценным чемпионом мира.видео
Видео: dailymotion.com
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