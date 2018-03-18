В полиции заявили, что, по предварительным данным, ДТП у ночного
клуба в городе Грейвсенд в Великобритании не связано с терроризмом.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сотрудники
правоохранительных органов задержали 21-летнего мужчину, который
находился за рулем Фото: Kent 999s / Twitter Инцидент произошел в
ночь на 18 марта.В полиции подчеркнули, что ДТП не связано с
терроризмом.Сотрудники правоохранительных органов задержали
21-летнего мужчину, который находился за рулем. По предварительным
данным, в тот вечер его вывели из клуба из-за произошедшего там
конфликта. Водителя автомобиля подозревают в покушении на убийство.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира