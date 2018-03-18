В полиции заявили, что, по предварительным данным, ДТП у ночного клуба в городе Грейвсенд в Великобритании не связано с терроризмом. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего мужчину, который находился за рулем Фото: Kent 999s ‏/ Twitter Инцидент произошел в ночь на 18 марта.В полиции подчеркнули, что ДТП не связано с терроризмом.Сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего мужчину, который находился за рулем. По предварительным данным, в тот вечер его вывели из клуба из-за произошедшего там конфликта. Водителя автомобиля подозревают в покушении на убийство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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