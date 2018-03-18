Сводка Новостей
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|Украинский продюсер извинился за российские пропагандистские лозунги в Киеве
|18.03.2018 18:52
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https://www.facebook.com/serhiy.proskurnia/posts/1821332421250665
Он также подчеркнул, что не участвует в акциях "Руху нових сил", представители которого во время акции протеста против президента Украины Петра Порошенко демонтировали металлические конструкции с выставки.На металлических конструкциях на Майдане были вывешены надписи, имитирующие российские пропагандистские лозунги: "Спасибо деду за победу в 1918 году – должны повторить", "Алупка – наш" (а также аналогичные надписи с названиями других крымских городов). Плакаты вызвали возмущение проукраинских активистов в соцсетях.
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