Правоохранители обеспечили безопасность граждан во время массовых акций 18 марта, в том числе у дипломатических учреждений России, заявили в Национальной полиции Украины. 18 марта участники акции протеста против Порошенко демонтировали на Майдане в Киеве металлические конструкции Фото: npu.gov.ua "Наиболее многочисленными стали акции в Киеве и Киевской области, однако, благодаря работе полиции и Национальной гвардии, правонарушений не допущено... На всех массовых мероприятиях правоохранители обеспечили безопасность граждан. Акции прошли без серьезных нарушений общественного порядка", – сказано в сообщении.Также отмечается, что в Киеве в полицию доставили троих "наиболее активных граждан, причастных к демонтажу конструкций с украинской символикой на Майдане Незалежности"."После проведения первоочередных действий правоохранители определятся с правовой квалификацией их действий", – добавили в полиции.18 марта участники акции протеста против президента Украины Петра Порошенко демонтировали на Майдане в Киеве металлические конструкции, установленные 3 февраля для мероприятий к 100-летию Украинской революции. В полиции сперва сообщили, что правоохранители задержали двух активных участников митинга на Майдане Незалежности. Информацию о демонтаже конструкций зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.18 марта в Российской Федерации проходят выборы президента.16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждане России не смогут проголосовать за своего президента в дипломатических миссиях РФ на территории Киева, Харькова, Одессы и Львова. В российском ЦИК заявили, что украинские власти "не знают норм международного права", а министерство иностранных дел РФ назвало запрет гражданам России избирать своего президента на территории дипломатических представительств РФ в Украине "открытым вмешательством в сугубо внутренние дела России".Утром 18 марта полиция и националисты не пустили в здание посольства России двух мужчин и женщину, которые хотели проголосовать на выборах президента РФ в Киеве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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