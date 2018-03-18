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Массовые акции в Украине прошли без серьезных нарушений, на Майдане задержаны трое активистов – полиция
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18.03.2018 19:08
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Правоохранители обеспечили безопасность граждан во время массовых
акций 18 марта, в том числе у дипломатических учреждений России,
заявили в Национальной полиции Украины. 18 марта участники акции
протеста против Порошенко демонтировали на Майдане в Киеве
металлические конструкции Фото: npu.gov.ua "Наиболее
многочисленными стали акции в Киеве и Киевской области, однако,
благодаря работе полиции и Национальной гвардии, правонарушений не
допущено... На всех массовых мероприятиях правоохранители
обеспечили безопасность граждан. Акции прошли без серьезных
нарушений общественного порядка", – сказано в сообщении.Также
отмечается, что в Киеве в полицию доставили троих "наиболее
активных граждан, причастных к демонтажу конструкций с украинской
символикой на Майдане Незалежности"."После проведения
первоочередных действий правоохранители определятся с правовой
квалификацией их действий", – добавили в полиции.18 марта
участники акции протеста против президента Украины Петра
Порошенко демонтировали на Майдане в Киеве металлические
конструкции, установленные 3 февраля для мероприятий к 100-летию
Украинской революции. В полиции сперва сообщили, что
правоохранители задержали двух активных участников митинга на
Майдане Незалежности. Информацию о демонтаже конструкций
зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений
Шевченковского управления полиции. Решается вопрос об открытии
уголовного производства по ст. 356 (самоуправство) Уголовного
кодекса Украины.18 марта в Российской Федерации проходят выборы
президента.16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
заявил, что граждане России не смогут проголосовать за своего
президента в дипломатических миссиях РФ на территории Киева,
Харькова, Одессы и Львова. В российском ЦИК заявили,
что украинские власти "не знают норм международного права", а
министерство иностранных дел РФ назвало запрет гражданам
России избирать своего президента на территории
дипломатических представительств РФ в Украине "открытым
вмешательством в сугубо внутренние дела России".Утром 18 марта
полиция и националисты не пустили в здание посольства России двух
мужчин и женщину, которые хотели проголосовать на выборах
президента РФ в Киеве.
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