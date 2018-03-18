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"Я здесь просто наблюдаю". Грицак посетил Майдан, где проходила акция против Порошенко
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18.03.2018 19:16
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18 марта участники акции протеста против президента Украины Петра
Порошенко демонтировали на Майдане Незалежности в Киеве
металлические конструкции, установленные 3 февраля для мероприятий
к 100-летию Украинской революции. За происходящим наблюдал глава
СБУ Василий Грицак. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Грицак: Не нужно разбирать то, что принадлежит коммунальной
собственности Фото: Богдан Кутєпов / hromadske.ua Грицак отметил,
что конструкции являются коммунальной собственностью, и разбирать
их "не нужно"."Я здесь просто наблюдаю. Не нужно разбирать то, что
принадлежит коммунальной собственности, но люди имеют право
говорить то, что они хотят ", – добавил Грицак.18 марта
участники акции протеста демонтировали на Майдане в Киеве
металлические конструкции, установленные 3 февраля для мероприятий
к 100-летию Украинской революции.На металлических конструкциях
были вывешены надписи, имитирующие российские
пропагандистские лозунги: "Спасибо деду за победу в 1918
году – должны повторить", "Алупка – наш" (а также
аналогичные надписи с названиями других крымских городов).
Плакаты вызвали возмущение проукраинских активистов в
соцсетях.Правоохранители 18 марта задержали двух активных
участников митинга на Майдане Незалежности. Отмечается, что
полиция даст правовую оценку действиям активистов.Информацию о
демонтаже конструкций зарегистрировали в журнале единого учета
заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается
вопрос об открытии уголовного производства по ст. 356
(самоуправство) Уголовного кодекса Украины.
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