18 марта участники акции протеста против президента Украины Петра Порошенко демонтировали на Майдане Незалежности в Киеве металлические конструкции, установленные 3 февраля для мероприятий к 100-летию Украинской революции. За происходящим наблюдал глава СБУ Василий Грицак. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Грицак: Не нужно разбирать то, что принадлежит коммунальной собственности Фото: Богдан Кутєпов / hromadske.ua Грицак отметил, что конструкции являются коммунальной собственностью, и разбирать их "не нужно"."Я здесь просто наблюдаю. Не нужно разбирать то, что принадлежит коммунальной собственности, но люди имеют право говорить то, что они хотят ", – добавил Грицак.18 марта участники акции протеста демонтировали на Майдане в Киеве металлические конструкции, установленные 3 февраля для мероприятий к 100-летию Украинской революции.На металлических конструкциях были вывешены надписи, имитирующие российские пропагандистские лозунги: "Спасибо деду за победу в 1918 году – должны повторить", "Алупка – наш" (а также аналогичные надписи с названиями других крымских городов). Плакаты вызвали возмущение проукраинских активистов в соцсетях.Правоохранители 18 марта задержали двух активных участников митинга на Майдане Незалежности. Отмечается, что полиция даст правовую оценку действиям активистов.Информацию о демонтаже конструкций зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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