Российский оппозиционер Алексей Навальный прогнозирует более высокие официальные цифры явки в тех регионах, где было удалено больше только наблюдателей на президентских выборах. Навальный считает, что официально явка будет выше, чем на самом деле Скриншот: Radio Svoboda - Радио Свобода / Facebook По его словам, наблюдается "беспрецедентное давление" на наблюдателей.В качестве иллюстрации Навальный назвал процент удалений своих представителей на избирательных участках в некоторых регионах: Хабаровский край – 18%, Псковская область и Бурятия – 12%, Смоленская область – 11%."Забайкальский край – они рапортуют о какой-то огромной явке – 10%", – сказал оппозиционер.Он прогнозирует более высокие официальные цифры явки в тех регионах, где было удалено больше только наблюдателей.Навальный отметил, что такая тенденция уже наблюдается. По его словам, расхождение между официальными данными явки и оценкам независимых наблюдателей составляет 25% в Алтайской республике и 18% – в Пермском крае. https://www.facebook.com/radiosvoboda/videos/10155247178452554/ Президентские выборы в РФ проходят сегодня, 18 марта, – в день годовщины аннексии Крыма.Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00 по местному времени. С учетом того, что в РФ 11 часовых зон, голосование растянуто почти на сутки – с 22.00 субботы (по Киеву) до 20.00 воскресенья. Издание "ГОРДОН" ведет онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня выборов.Кандидатами в президенты РФ являются Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"), а также действующий президент Владимир Путин.Навального ЦИК РФ отказался регистрировать кандидатом в президенты из-за его судимости. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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