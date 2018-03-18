Сводка Новостей
- В Одессе сообщили о минировании генконсульства России, полиция не обнаружила взрывчатку
- "Все твои дела отвратительны и абсолютно лицемерны". Навальный отказался сотрудничать с Собчак
- Навальный заявил о "беспрецедентном давлении" на своих наблюдателей на выборах президента РФ
- "Я здесь просто наблюдаю". Грицак посетил Майдан, где проходила акция против Порошенко
- Массовые акции в Украине прошли без серьезных нарушений, на Майдане задержаны трое активистов – полиция
|Навальный заявил о "беспрецедентном давлении" на своих наблюдателей на выборах президента РФ
|18.03.2018 19:24
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https://www.facebook.com/radiosvoboda/videos/10155247178452554/
Президентские выборы в РФ проходят сегодня, 18 марта, – в день годовщины аннексии Крыма.Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00 по местному времени. С учетом того, что в РФ 11 часовых зон, голосование растянуто почти на сутки – с 22.00 субботы (по Киеву) до 20.00 воскресенья. Издание "ГОРДОН" ведет онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня выборов.Кандидатами в президенты РФ являются Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"), а также действующий президент Владимир Путин.Навального ЦИК РФ отказался регистрировать кандидатом в президенты из-за его судимости.
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