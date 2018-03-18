Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что недопуск его к выборам президента России был "грандиозной махинацией", в которой участвовала кандидат Ксения Собчак. Собчак пришла в студию "Навальный LIVE" Фото: Навальный LIVE / Twitter "Учитывая, что мы создали партию, которая, надеюсь, будет объединять большое количество людей с самыми разными взглядами, взглядами оппозиционными, правыми, левыми... И вот мы создали ее с Димой Гудковым. И я считаю, что будет очень правильно после выборов начать какие-то переговоры о каких-то совместных действиях. И я хотела тебя, Алексей, тоже пригласить, чтобы ми могли после выборов с тобой встретиться и обговорить какие-то дальнейшие шаги", – заявила кандидат в президенты.Навальный сказал в ответ, что недопуск его к выборам был "грандиозной махинацией", в которой участвовала Собчак."Ты участвовала в этом всем именно потому, что меня не пустили на выборы, чтобы срывать наш бойкот", – сказал политик.Он добавил, что будет судить ее по делам."Все твои дела на настоящий момент отвратительны, уж извини меня, абсолютно лицемерны", – заявил он.Президентские выборы в РФ проходят сегодня, 18 марта, – в день годовщины аннексии Крыма.Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00 по местному времени. С учетом того, что в РФ 11 часовых зон, голосование растянуто почти на сутки – с 22.00 субботы (по Киеву) до 20.00 воскресенья. Издание "ГОРДОН" ведет онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня выборов.Кандидатами в президенты РФ являются Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"), а также действующий президент Владимир Путин.Навального ЦИК РФ отказался регистрировать кандидатом в президенты из-за его судимости. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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