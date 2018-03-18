Сводка Новостей
- В Одессе сообщили о минировании генконсульства России, полиция не обнаружила взрывчатку
- "Все твои дела отвратительны и абсолютно лицемерны". Навальный отказался сотрудничать с Собчак
- Навальный заявил о "беспрецедентном давлении" на своих наблюдателей на выборах президента РФ
- "Я здесь просто наблюдаю". Грицак посетил Майдан, где проходила акция против Порошенко
- Массовые акции в Украине прошли без серьезных нарушений, на Майдане задержаны трое активистов – полиция
|В Одессе сообщили о минировании генконсульства России, полиция не обнаружила взрывчатку
|18.03.2018 19:40
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https://www.facebook.com/gunp.odessa/posts/570245183332892
Позднее полиция Одесской области сообщила, что взрывчатку в здании генконсульства не обнаружили.
https://www.facebook.com/gunp.odessa/posts/570313393326071
18 марта в Российской Федерации проходят выборы президента. Издание "ГОРДОН" ведет онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня голосования.Кандидатами в президенты РФ являются Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"), а также действующий президент Владимир Путин.23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждане России не смогут проголосовать за своего президента в дипломатических миссиях РФ на территории Киева, Харькова, Одессы и Львова.В российском ЦИК заявили, что украинские власти "не знают норм международного права". Министерство иностранных дел РФ назвало запрет гражданам России избирать своего президента на территории дипломатических представительств РФ в Украине "открытым вмешательством в сугубо внутренние дела России".В Национальной полиции Украины заявили, что акции 18 марта в нескольких областных центрах и в Киеве, в том числе у дипломатических учреждений России с целью недопущения выборов президента этой страны, прошли без нарушений общественного порядка.
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