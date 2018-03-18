Граждане России не обращались по поводу нарушений их избирательных прав к региональным представителям или в центральный офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, заявили в пресс-службе омбудсмена. К Денисовой обратилась уполномоченный по правам человека России из-за недопуска граждан РФ на избирательные участки Фото: nfront.org.ua "Сегодня, 18 марта 2018 года ко мне обратилась Уполномоченный по правам человека Российской Федерации Татьяна Москалькова по поводу недопуска граждан РФ на избирательные участки в российских дипломатических учреждениях на территории Украины. Мною было дано поручение региональным представителям Уполномоченного в областях проверить эту информацию", – сказано в сообщении.Отмечается, что "по результатам выезда в российские дипломатические и консульские учреждения, региональные представители Уполномоченного в Одесской, Львовской, Харьковской и Черниговской областях и в городе Киеве проинформировали, что нарушений недопуска обнаружено не было"."Граждане РФ не обращались по поводу нарушений их избирательных прав к региональным представителям или в центральный офис Уполномоченного", – добавили в пресс-службе омбудсмена.18 марта в Российской Федерации проходят выборы президента. Издание "ГОРДОН" ведет онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня голосования.Кандидатами в президенты РФ являются Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"), а также действующий президент Владимир Путин.23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждане России не смогут проголосовать за своего президента в дипломатических миссиях РФ на территории Киева, Харькова, Одессы и Львова.В российском ЦИК заявили, что украинские власти "не знают норм международного права". Министерство иностранных дел РФ назвало запрет гражданам России избирать своего президента на территории дипломатических представительств РФ в Украине "открытым вмешательством в сугубо внутренние дела России".В Национальной полиции Украины сообщили, что акции 18 марта в нескольких областных центрах и в Киеве, в том числе у дипломатических учреждений России с целью недопущения выборов президента этой страны, прошли без нарушений общественного порядка. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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