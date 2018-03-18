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"Огромные деньги за выдвижение". Навальный рассказал о разговоре с Собчак до выборов
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18.03.2018 20:03
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По словам российского оппозиционера Алексея Навального, журналистка
Ксения Собчак приехала к нему домой за несколько месяцев до
выдвижения кандидатом в президенты и рассказала, что ей предлагают
деньги за участие в выборах. Собчак заявляет, что такого не
говорила. Навальный заявил, что Собчак показала себя на выборах
президента РФ "чемпионом лицемерия" Фото: Навальный LIVE / Twitter
Политик заявил, что она показала себя на этих выборах "чемпионом
лицемерия"."Ты приехала ко мне домой в два часа ночи. Это был
последний наш с тобой разговор до этой встречи, за несколько
месяцев до того, как ты объявила (о выдвижении кандидатом в
президенты. –). И дословно сказала мне и ей (жене
Навального Юлии. – "), сидя на моей кухне и распивая чай:
"Мне предлагают огромные деньги за выдвижение и я не знаю, что
делать", – рассказал Навальный.Собчак сказала, что это
ложь."Ты сейчас врешь. Я сказала совершенно не так. И ты знаешь,
что это не так", – подчеркнула она.Навальный в ответ заявил,
что это "чистая правда" и обвинил Собчак во лжи.Президентские
выборы в РФ проходят сегодня, 18 марта, – в
день годовщины аннексии Крыма.Избирательные участки
работают с 8.00 до 20.00 по местному времени. С учетом того, что в
РФ 11 часовых зон, голосование растянуто почти на сутки – с
22.00 субботы (по Киеву) до 20.00 воскресенья.
Издание "ГОРДОН" ведет онлайн-трансляцию наиболее
важных событий дня выборов.Кандидатами в президенты РФ
являются Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"),
Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак
("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"),
Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"), а также
действующий президент Владимир Путин.Навального ЦИК
РФ отказался регистрировать кандидатом в президенты из-за
его судимости.
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