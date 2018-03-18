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В предвыборный штаб кандидата на пост президента РФ Владимира Путина поступило более 300 сообщений о нарушениях на выборах, многие имели фейковый характер, серьезных нарушений единицы. Об этом сообщила ТАСС сопредседатель штаба, глава образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

"Свыше 300 нарушений - это сообщения, по факту - значимо меньше, потому что многие из нарушений имели все-таки фейковый характер и в общем-то просто имели задачу накрутить этот счетчик", - заявила она.

По ее словам, реально серьезных нарушений выявлены "единицы", они связаны с плохим обзором камер видеонаблюдения и препятствованием в ведении видео-съемки на участках, а также с другими вопросами, "не влияющими, как нам кажется, на результат работы избирательного участка".

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