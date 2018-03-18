Путин набирает на выборах президента РФ больше 70% голосов - экзит-поллы
18.03.2018 20:43
По данным ВЦИОМ, действующий глава российского государства Владимир
Путин побеждает на выборах президента РФ с 73,9% голосов. По данным
экзит-полла, проведенного Всероссийским центром изучения
общественного мнения (ВЦИОМ), Путин побеждает с 73,9% голосов.
Павел Грудинин (КПРФ) набирает 11,2%, Владимир Жириновский
(ЛДПР) – 6,7%, Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") –
2,5%, Григорий Явлинский ("Яблоко") – 1,6%, Борис Титов
(Партия роста) – 1,1%, Сергей Бабурин ("Российский
общенародный союз") – 1%, Максим Сурайкин ("Коммунисты
России") – 0,8%.Согласно экзит-поллу "Фонда общественного
мнения", Путин набирает 76,3% голосов, Грудинин – 11,9%,
Жириновский – 6,0%, Собчак – 2%, Явлинский – 1%,
Титов – 0,7%, Сурайкин – 0,7%, Бабурин – 0,6%,
сообщает "РИА Новости".Президентские выборы в РФ прошли ';
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