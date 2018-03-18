Сводка Новостей
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- "Сегодня Михеил – рупор Кремля и сплошная зрада". Организатор выставки в Киеве обвинил в ее уничтожении "Рух нових сил"
- Путин лидирует на выборах президента России с более 72% голосов – ЦИК РФ
- Телеканал СТБ продемонстрировал в эфире карту Украины без Крыма и извинился за техническую ошибку
- Путин набирает на выборах президента РФ больше 70% голосов - экзит-поллы
|Телеканал СТБ продемонстрировал в эфире карту Украины без Крыма и извинился за техническую ошибку
|18.03.2018 20:51
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https://www.facebook.com/TVchannelSTB/posts/1826120137411918
В вечернем выпуске новостей 16 марта на телеканале "UA:Перший" в прямом эфире также произошли технические неполадки, в результате которых зрители 27 секунд видели карту Украины без Крыма.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
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