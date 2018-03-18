Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ по итогам обработки более 21% бюллетеней с 72,08% голосов, сообщили в ЦИК России. Второе место с результатом 15,8% занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье место с 6,94% – руководитель ЛДПР Владимир Жириновский. Выборы президента России прошли 18 марта Фото: ЕРА Второе место с результатом 15,8% занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье место с 6,94% – руководитель ЛДПР Владимир Жириновский.Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак набрала 1,39% голосов и заняла четвертое место. Следом идет кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский (0,77%).Кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин набирает 0,62%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") заручился поддержкой 0,61% избирателей.Меньше всех набирает Борис Титов от "Партии роста" – 0,60%.По данным ВЦИОМ, действующий глава российского государства Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 73,9% голосов.Согласно экзит-поллу "Фонда общественного мнения", Путин набирает 76,3% голосов, Грудинин – 11,9%, Жириновский – 6,0%, Собчак – 2%, Явлинский – 1%, Титов – 0,7%, Сурайкин – 0,7%, Бабурин – 0,6%, сообщает "РИА Новости".Президентские выборы в РФ прошли сегодня, 18 марта, – в день годовщины аннексии Крыма.Издание "ГОРДОН" ведет онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня выборов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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