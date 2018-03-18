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Путин лидирует на выборах президента России с более 72% голосов – ЦИК РФ
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18.03.2018 20:59
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Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах
президента РФ по итогам обработки более 21% бюллетеней с 72,08%
голосов, сообщили в ЦИК России. Второе место с результатом 15,8%
занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье место с 6,94% –
руководитель ЛДПР Владимир Жириновский. Выборы президента России
прошли 18 марта Фото: ЕРА Второе место с результатом 15,8% занял
кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье место с 6,94% –
руководитель ЛДПР Владимир Жириновский.Кандидат от партии
"Гражданская инициатива" Ксения Собчак набрала 1,39% голосов и
заняла четвертое место. Следом идет кандидат от "Яблока" Григорий
Явлинский (0,77%).Кандидат от "Российского общенародного союза"
Сергей Бабурин набирает 0,62%, Максим Сурайкин ("Коммунисты
России") заручился поддержкой 0,61% избирателей.Меньше всех
набирает Борис Титов от "Партии роста" – 0,60%.По данным
ВЦИОМ, действующий глава российского государства Владимир Путин
побеждает на выборах президента РФ с 73,9% голосов.Согласно
экзит-поллу "Фонда общественного мнения", Путин набирает 76,3%
голосов, Грудинин – 11,9%, Жириновский – 6,0%,
Собчак – 2%, Явлинский – 1%, Титов – 0,7%,
Сурайкин – 0,7%, Бабурин – 0,6%, сообщает "РИА
Новости".Президентские выборы в РФ прошли сегодня, 18
марта, – в день годовщины
аннексии Крыма.Издание "ГОРДОН" ведет
онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня выборов.
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