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|"Сегодня Михеил – рупор Кремля и сплошная зрада". Организатор выставки в Киеве обвинил в ее уничтожении "Рух нових сил"
|18.03.2018 21:15
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https://www.facebook.com/serhiy.proskurnia/posts/1821332421250665
18 марта участники акции протеста против президента Украины Петра Порошенко демонтировали на Майдане в Киеве металлические конструкции, установленные 3 февраля для мероприятий к 100-летию Украинской революции.В полицию доставили троих "наиболее активных граждан, причастных к демонтажу конструкций с украинской символикой на Майдане Незалежности".Информацию о демонтаже конструкций зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.
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