Российский оппозиционер Алексей Навальный раскритиковал кандидата в президенты РФ Ксению Собчак за рекламу водки и черной икры, которая появлялась на ее странице в Instagram во время избирательной кампании. Навальный и Собчак провели дебаты в эфире "Навальный LIVE" Фото: Навальный LIVE / Twitter Он отметил, что она, будучи кандидатом в президенты, "целыми днями постила рекламу в Instagram"."Ты рекламировала водку и черную икру. Я не хочу, чтобы оппозиция была связана, и она не может быть связана с кандидатом в президенты, который в ходе избирательной кампании – господи, где это можно было в мире-то увидеть – рекламирует черную икру", – заявил Навальный.Он обвинил Собчак в лицемерии: "Ты грамотно играла роль карикатурного либерального кандидата. Именно даже в мелочах. "Посмотрите, кандидат в президенты от оппозиции рекламирует черную икру!" Это лицемерие и ложь от начала до конца. Ты была использована как инструмент, чтобы еще сильнее отвратить людей от оппозиции своим поведением и тем, что ты делала".Собчак заявила, что в ходе своей избирательной кампании сделала много полезных вещей."Ты умышленно низменное в людях... Вот на черную икру, чтобы они среагировали. Так вот я тебе скажу: я – это легко проверить – никогда не участвовала ни в каких государственных дележах имущества. У меня нет никаких акций "Газпрома", я не состою ни в каких советах директоров, у меня нет недвижимости за границей, у меня нет никаких иностранных счетов. Ты этого только никогда не найдешь, потому что этого нет", – ответила кандидат в президенты.Президентские выборы в РФ прошли сегодня, 18 марта, – в день годовщины аннексии Крыма.Издание "ГОРДОН" ведет онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня выборов.ЦИК РФ обработал уже более 21% бюллетеней. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах с более 72% голосов. Второе место с результатом 15,8% занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье с 6,94% – руководитель ЛДПР Владимир Жириновский. Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак набирает 1,39% голосов и занимает четвертое место. Навального ЦИК РФ отказался регистрировать кандидатом в президенты из-за его судимости. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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